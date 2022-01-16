Мужчине потребовалась помощь медиков
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Житель Тольятти столкнулся с косулей и порвал мошонку. Пострадавшему мужчине потребовалась помощь медиков. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщил осведомленный источник.
Несчастный случай произошел еще во время новогодних каникул, 4 января, однако известно о нем стало только недавно. По всей видимости, 51-летний мужчина катался на снегоходе, и не заметил, как поблизости оказалась косуля.
- Мужчина столкнулся с косулей и в результате получил травмы, - рассказал источник «КП-Самара». – Он получил рваную рану мошонки.
В результате пострадавшему потребовалась помощь медиков.