Мужчине потребовалась помощь медиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти столкнулся с косулей и порвал мошонку. Пострадавшему мужчине потребовалась помощь медиков. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщил осведомленный источник.

Несчастный случай произошел еще во время новогодних каникул, 4 января, однако известно о нем стало только недавно. По всей видимости, 51-летний мужчина катался на снегоходе, и не заметил, как поблизости оказалась косуля.

- Мужчина столкнулся с косулей и в результате получил травмы, - рассказал источник «КП-Самара». – Он получил рваную рану мошонки.

В результате пострадавшему потребовалась помощь медиков.