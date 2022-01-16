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Общество16 января 2022 17:20

Житель Тольятти столкнулся с косулей и порвал мошонку

Мужчине потребовалась помощь медиков.
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Мужчине потребовалась помощь медиков

Мужчине потребовалась помощь медиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти столкнулся с косулей и порвал мошонку. Пострадавшему мужчине потребовалась помощь медиков. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщил осведомленный источник.

Несчастный случай произошел еще во время новогодних каникул, 4 января, однако известно о нем стало только недавно. По всей видимости, 51-летний мужчина катался на снегоходе, и не заметил, как поблизости оказалась косуля.

- Мужчина столкнулся с косулей и в результате получил травмы, - рассказал источник «КП-Самара». – Он получил рваную рану мошонки.

В результате пострадавшему потребовалась помощь медиков.