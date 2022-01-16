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Общество16 января 2022 17:55

Видеоблогер снял с высоты Самарскую ТЭЦ в январе 2022 года

Сергей Бобин запечатлел корпуса, трубы и градирни ТЭЦ
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Самарцев восхитило красивое видео. Фото: скриншот видео

Самарцев восхитило красивое видео. Фото: скриншот видео

Видеоблогер снял с высоты птичьего полета Самарскую ТЭЦ в январе 2022 года. Сергей Бобин с помощью квадрокоптера запечатлел корпуса, трубы и градирни знакового для города объекта –Самарской ТЭЦ.

Выложенная Сергеем Бобиным видеозапись набрала уже несколько сотен просмотров. На видео открываются прекрасные виды на теплоцентраль в Кировском районе города. Блогер напомнил, что именно эта ТЭЦ, построенная в 1971-1978 годах, сегодня обеспечивает теплом жителей и предприятия Кировского, Промышленного и Советского районов.

- Установленная электрическая мощность — 440 МВт, тепловая — 1954 Гкал/час, - отмечает Сергей Бобин.

Подписчики высоко оценили видеоролик. Они отметили, что наконец «хоть кто-то заглянул в градирни», а некоторые и вовсе заявили, что сбылась мечта их детства – подняться на уровень труб ТЭЦ.