Молодой человек вызвал подозрения полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти задержали школьника с партией амфетамина. Молодой человек планировал продать наркотик, но попал в руки полиции. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщил собственный компетентный источник.

17-летний одиннадцатиклассник Константин (имя изменено) вызвал подозрения у правоохранителей вечером 9 января своим странным поведением. Молодого человека доставили в городской наркодиспансер. Во время досмотра у него обнаружили десять свертков, перемотанных зеленой изолентой. Внутри находилось более 9 грамм амфетамина.

Школьник признался, что эти наркотики он собирался продать. Ранее молодой человек не попадал в поле зрения правоохранителей. Парня пока отпустили под подписку о невыезде и возбудили против него уголовное дело.