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Происшествия17 января 2022 5:37

В Самаре мошенник представился полицейским и украл у жителя больше 1 миллиона рублей

Подозреваемый хотел перевести деньги на «безопасный» счет
Алена ПРОВКИНА
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Полиция проводит проверки

Полиция проводит проверки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре мошенник придумал новую схему «развода». Теперь аферисты представляются сотрудниками правоохранительных органов и просят жителей перевести деньги на более «безопасны» счет.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 28-летнюю мужчине поступил звонок с неизвестного номера. Мошенник представился полицейским и сообщил, что молодой человек может лишиться всех сбережений, так как на него пытаются оформить кредит и взломать личный кабинет. Злоумышленник предложил перечислить деньги в безопасное место. Потерпевший несколькими платежами перевел 1 200 000 рублей, после этого незнакомец перестал выходить на связь и отвечать на звонки.

Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и проводит проверки.