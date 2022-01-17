В Самарской области задержали закладчика с 86 пакетиками героина

Правозащитники нашли у подозреваемого наркотик, предназначенный для "закладок". Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники полиции Самарской области смогли задержать «закладчика» в Чапаевске. В карманах куртки у подозреваемого нашли 86 пакетов с наркотиком.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители задержали 21-летнего жителя соседней республики с наркотиками, расфасованными в пакеты. Масса вещества составила более 174 грамм. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался, что купил наркотики в интернете.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства преступления.