Жители Тольятти заметили резвящуюся в снегу лису

Осмотрев городские окрестности, лиса убежала дальше по своим делам / Видео: ТОЛЬЯТТИ Фото: vk.com

Дикие животные все чаще стали выходить из леса и устраивать прогулки по городским джунглям. Недавно жители Тольятти увидели на одной из улиц лису. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

— Иду я, значит, домой, а тут на дороге лиса, — пишет интернет-пользовательница, которая успела запечатлеть гостью на видео.

Животное заметили в 11-м квартале. Лиса вела себя спокойно — понежилась в снегу, встала, встряхнулась и побежала дальше по своим делам. Общаться с человеком она не пожелала.

Горожан призывают не вестись на милый вид зверя и быть осторожнее. Хвостатая может быть заражена бешенством. Подходить к ней близко и кормить нельзя — это может быть опасно. Нередки случаи, когда животные нападали на людей.