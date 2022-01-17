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Общество17 января 2022 9:52

В Железнодорожном районе Самары сняли карантин по бешенству

Губернатор подписал постановление 14 января 2022 года
Алена ПРОВКИНА
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Теперь жители смогут устраивать выставки и ярмарки

Теперь жители смогут устраивать выставки и ярмарки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районе Самары сняли карантин по бешенству 14 января 2022 года. Документ уже вступил в свою законную силу.

Карантин в Железнодорожном районе действовал с октября 2021 года из-за распространяющегося бешенства у животных. Жителям нельзя было организовывать ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением восприимчивых к заболеванию животных. Теперь самарцы могут перевозить своих питомцев с 14 января 2022 года.

Постановление губернатора можно посмотреть на официальном сайте Правительства Самарской области.