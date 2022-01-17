В Самарской области мужчина умер от сердечного приступа во время рыбалки

Погибшего рыбака спасатели доставили к береговой линии на аэроглиссере. Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области в понедельник, 17 января 2022 года, полицейские обратились за помощью к спасателям для транспортировки тела мужчины, умершего во время рыбалки.

Поисково-спасательная служба Самарской области сообщает, что в 9:55 спасатели прибыли к месту, чтобы помочь при транспортировки погибшего рыбака от сердечного приступа. По полученной информации, мужчина рыбачил в 700 метрах от береговой линии. В 10:20 погибшего доставили к берегу на аэроглиссере «Север».

Спасатели напоминают, после снегопадов на льду образуются снежные заносы, преодоление которых нагружает сердце. Рыбакам стоит быть осторожными во время зимнего сезона.