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Общество17 января 2022 11:00

В Самаре мужчина поскользнулся на дороге и попал под машину

Левая нога пешехода угодила под переднее колесо авто
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прогулка по заснеженному двору закончилась для самарца травмой

Прогулка по заснеженному двору закончилась для самарца травмой

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 16 января 2022 года, во дворе на улице Ново-Садовой в Самаре произошло ДТП. Там пешеход поскользнулся и угодил под колеса машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 32-летний местный житель шел вдоль одного из домов. В какой-то момент его левая нога соскользнула и попала под переднее левое колесо автомобиля Kia Rio. За рулем иномарки находился 40-летний мужчина. Судя по фото, дворовой проезд к тому моменту еще не расчистили от снега, а под ним скрывался слой льда.

В результате случившегося пешеходу понадобилась помощь медиков. Его доставили в ближайшую больницу. Врачи, осмотрев пострадавшего, назначили ему амбулаторное лечение. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все детали ДТП. Проводится проверка.