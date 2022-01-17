В Самаре мужчина поскользнулся на дороге и попал под машину

Прогулка по заснеженному двору закончилась для самарца травмой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 16 января 2022 года, во дворе на улице Ново-Садовой в Самаре произошло ДТП. Там пешеход поскользнулся и угодил под колеса машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 32-летний местный житель шел вдоль одного из домов. В какой-то момент его левая нога соскользнула и попала под переднее левое колесо автомобиля Kia Rio. За рулем иномарки находился 40-летний мужчина. Судя по фото, дворовой проезд к тому моменту еще не расчистили от снега, а под ним скрывался слой льда.

В результате случившегося пешеходу понадобилась помощь медиков. Его доставили в ближайшую больницу. Врачи, осмотрев пострадавшего, назначили ему амбулаторное лечение. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все детали ДТП. Проводится проверка.