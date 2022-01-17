В Самаре возбудили уголовное дело на мужчину, взявшего 180 тысяч рублей для оплаты экзаменов по вождению

Подозреваемого задержали на парковке. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре следственный отдел Кировского района возбудил уголовное дело на мужчину, взявшего 180 тысяч рублей, чтобы помочь получить права трем ученикам автошколы. По данным следствия, вознаграждения предназначалась для помощи в прохождении теории и практики на экзаменах.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, 43-летний житель Челно-Вершинского района на парковке ТЦ в Кировском районе получил крупную взятку в 180 000 рублей за оказание помощи. По версии СУ СК России по Самарской области, взятку мужчина получил еще в ноябре 2021 года. После получения денег подозреваемого задержали.

Расследование уголовного дела продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.