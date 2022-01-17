Бьет по самому уязвимому: самарцам объяснили, почему бояться "омикрона" стоит прежде всего детям

Для омикрона цель - дети Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый штамм коронавируса "омикрон" больнее всего бьет по детям. Именно для этой возрастной группы он представляет наибольшую опасность, в отличии от предшественников. Врач-инфекционист "Инвитро", к.м.н. Андрей Поздняков рассказал, в чем дело и на что стоит обратить внимание. Он подчеркнул, что новый штамм больнее всего бьет по бронхам, а не по легким. Для взрослых это скорее хорошая новость, а вот для детей такая болезнь может привести к тяжелым осложнениям - в силу их анатомно-функциональных возрастных особенностей.

- У подростков бронхи уже сформированы и выглядят практически, как у взрослых, а у детей раннего возраста есть отличия. Чем меньше ребенок, тем уже просвет бронхов, богаче васкуляризация, то есть их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая. Соответственно, если у ребенка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее, бронхит быстрее распространяется, - отметил врач.

Он также рассказал о распространенном осложнении бронхита - бронхиолите. По его словам, это всегда та ситуация, которая может оказаться фатальной для ребенка. Ранее, когда дети болели другими штаммами, такое осложнение почти не встречалось. При этом взрослым бронхиолиты практически не страшны.

Для детей представляет опасность еще и тот факт, что новый штамм очень заращен, и количество тяжелых форм будет расти вместе с общим ростом числа заражений. Не поможет даже локдаун, так как мы имеем дело с прорывной инфекцией, которая все равно будет распространяться.

Врач дал полезные советы: для профилактики коронавируса, как и любых сезонных заболеваний, нужно соблюдать режим дня, правильно питаться.

- Желательно, чтобы взрослые, с которыми контактирует ребенок, были вакцинированы. По-прежнему лучше по возможности избегать массовых скоплений людей и соблюдать дистанцию, - уточнил врач.