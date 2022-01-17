В Самарской области появилось 30 новых машин для помощи больным COVID-19

Новый транспорт обеспечит лучшие условия для борьбы с болезнью. Фото: пресс-служба Правительства Самарской области

30 новых современных автомобилей Lada Largus получили станции скорой помощи Самары, Тольятти и Сызрани. Предназначен новый транспорт в первую очередь для работы бригад по транспортировке жителей с коронавирусом.

В ноябре 2021 на станциях скорой медицинской помощи в Самарской области были созданы специальные бригады для работы с гражданами, заболевшими COVID-19: они доставляют жителей на компьютерную томографию или госпитализацию.

15 автомобилей получили станции скорой помощи Самары, 10 — Тольятти, а Сызрань получила 5 новых транспортных средств. Модифицированные автомобили Lada Largus позволят не только проводить транспортировку больных, но и оказать срочную медицинскую помощь в случае необходимости.

— В преддверии новой волны коронавируса «омикрон» решение снабдить станции скорой помощи новым транспортом является как никогда актуальным. Мы уверены, что это поможет в противодействии распространению болезни, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.