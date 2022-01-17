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Происшествия17 января 2022 11:52

В Самаре усатый мастер по ремонту компьютеров приставал к школьнице во время работы

По словам потерпевшей, он трогал ее за грудь и предлагал интимную близость
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас по факту случившегося проводится проверка

Сейчас по факту случившегося проводится проверка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 января к самарским правоохранителям обратилась местная жительница, заявившая, что ее 15-летняя дочь стала жертвой домогательств. К ней приставал мастер по ремонту компьютеров, который представился как Роман.

— Это случилось вечером 13 января в квартире потерпевшей на Томашевском переулке. Со слов потерпевший, незнакомец трогал ее за грудь и выражал желание вступить с ней в сексуальный контакт, — сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Школьница описала своего обидчика. На вид ему 30-35 лет, рост 180-185 см, волосы короткие и черные, черные усы. Одет он был в темные штаны, темно-серую кофту, темно-синий пуховик и коричневые ботинки.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Не исключено, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.