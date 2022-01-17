Самарские таможенники задержали 17 тонн немаркированного постельного белья

Почти 9000 комплектов постельного белья провозили через границу незаконно. Фото: пресс-служба Самарской таможни

Самарские таможенники задержали крупную партию - 17 тонн - немаркированного постельного белья из Казахстана. Стоимость партии оценивают более чем в полмиллиона рублей.

По сообщению пресс-службы Самарской таможни, немаркированное постельное белье задержали в районе села Большая Черниговка Самарской области. Аферисты хотели провезти товар из Казахстана в Москву. По полученным данным, стоимость белья оценили в 530 тысяч рублей.

Материалы дела передали в Роспотребнадзор. Виновных могут привлечь по статье «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке».