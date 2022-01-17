В Самаре десятки домов останутся без воды 19-20 января 2022 года из-за реконструкции Ново-Садовой

Коммунальщики установят три бойлера с водой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается масштабная стройка на пересечении Ново-Садовой и Советской Армии. В рамках масштабной реконструкции 19 и 20 января 2022 года в частном секторе Октябрьского района будет отключено холодное водоснабжение.

- В рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии переносятся инженерные коммуникации. 19 и 20 января 2022 года подрядная организация министерства транспорта Самарской области будет проводить врезку переложенного участка водовода д-900, - сообщили в РКС-Самара.

В результате воды не будет с 10.00 19 января до 8.00 20 января, это коснется жителей домов по ул. Кольцевая 98, 100, 163, 165, Ботанический переулок, 3-100; ул. Волгодонская, дома 1-57; ул. Днепростроевская, 1-41; ул. Донбасская, 13-43, ул. Парашютная, 2-15; Восточный переулок, 26, 28; ул. Финская, 77, 81, 81а, 83, 85, 89, 96; ул. 5-ая Радиальная, 1-36, ул. 6-ая Радиальная, 9, 11, 25-63; ул. Гастелло, 1-11, пер. Арцыбушевский, 1-13; пер. Никитинский, 1-13; ул. Тихвинская, 7, 8; ул. Академика Павлова, 101.

Коммунальщики просят местных жителей запастись водой на период проведения работ. Кроме того, 19 января 2022 года в районе будут установлены бойлеры с питьевой водой. Компания РКС-Самара установит цистерны на улице Финской,96, Тихвинской,7 и на 6-ой Радиальной,66.

Напомним, что сейчас ведутся работы по строительству двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Конечно, сам период строительства приносит небольшие неудобства жителям, зато потом решатся вопросы с постоянными пробками в этом районе и Ново-Садовая станет действительно скоростной магистралью. Ввести развязку в эксплуатацию намерены в декабре 2023 года.