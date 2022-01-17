В Самарской области при странных обстоятельствах погиб 25-летний парень

По факту гибели молодого человека сейчас проводится проверка Фото: СОЦСЕТИ

Ночью 15 января около подъезда дома № 35 по улице Невской в поселке Алексеевка был обнаружен труп человека. Информацию об этом поступила в полицию Кинеля. Правоохранители установили, что погибшим оказался 25-летний Алексей С.

— Установлено, что ранее он привлекался к ответственности за проживание без паспорта. Признаков насильственной смерти во время визуального осмотра не обнаружено, — рассказывает «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Обстоятельства, при которых парень лишился жизни пока неясны. Сейчас в них разбираются силовики. Назначено проведение необходимых экспертиз. Не исключено, что после проверки может быть возбуждено уголовное дело.