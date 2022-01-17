У моста в Сызрани незнакомец в черной куртке надругался над 17-летней девочкой утром 1 января

По факту обращения местной жительницы сейчас проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2 января в полицию Сызрани поступило обращение от 50-летней местной жительницы. Она сообщила, что ее 17-летняя дочь пострадала от действий неизвестного извращенца.

— По словам заявительницы, все случилось 1 января 2022 года примерно в 5 часов утра. На подростка рядом с железнодорожным мостом в районе улицы Гоголя напал незнакомец, — рассказал «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Потерпевшая говорит, что преступник совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Девушка описала приметы обидчика: мужчина 30-35 лет, рост 170-175 см, худощавый, одет был в черную куртку с капюшоном.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Подозреваемых пока нет.