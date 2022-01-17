Дольщики ЖК на ул. Ставропольской в Самаре скоро получат свои квартиры

Многоэтажку на Ставропольской исключили из списка проблемных объектов / Фото: министерство строительства Самарской области

В Самаре достроили еще один проблемный объект. Речь идет о многоэтажке на улице Ставропольской. Дом, возведением которого занималось ООО «Прогресс-Н», наконец-то введен в эксплуатацию. Об этом 12 января 2022 года сообщили в региональном министерстве строительства.

— В ближайшее время участники долевого строительства смогут получить свои квартиры, — отметили в твиттере представители ведомства.

Идут в Самаре работы и по другому долгострою. Речь идет о жилом комплексе на пересечении улиц Садовой и Вилоновской, застройщиком которого выступало ЗАО ИСК «Средневолжскстрой». Дольщики ждут свои квартиры уже 18 лет. По данным Минстроя, по секции № 4 идут работы по завершению строительства. Что касается секций № 2 и 3, то по ним ведется проектирование и получение заключения госэкспертизы.