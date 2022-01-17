В Самаре в районе станции метро «Победа» насмерть сбили пожилую женщину

Пенсионерка погибла под колесами автомобиля МАЗ Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в понедельник, 17 января 2022 года, неподалеку от станции метро «Победа» в Самаре произошло смертельное ДТП. В 14:10 в районе пересечения улиц XXII Партсъезда и Физкультурной под колеса авто угодила пожилая женщина.

— Водитель автомобиля МАЗ 1977 года рождения двигался по улице XXII Партсъезда со стороны улицы Победы в направлении Физкультурной. В районе дома № 4 он наехал на женщину-пешехода 1957 года рождения, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося 64-летняя пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте до приезда медиков скорой помощи.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.