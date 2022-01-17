В транспорте Самары за первую рабочую неделю 2022 года выявили 48 антимасочников

С осени 2020 года проверяющие поймали более тысячи пассажиров-нарушителей / Фото: администрация Самары

В общественном транспорте Самары продолжаются масочные рейды. За первую рабочую неделю после новогодних праздников проверяющие выявили 48 нарушителей режима. На всех составили протоколы. Скоро материалы рассмотрят суды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Всего с осени 2020 года судебные канцелярии Самары пополнили 1 038 административных материалов по фактам несоблюдения масочного режима в транспорте, — подчеркнул заместитель главы департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Отметим, ярых антимасочников ждет штраф до 30 тысяч рублей. Тех, кто надевает маски сразу после предупреждения, — профилактические беседы. В мэрии отмечают, что СИЗы нужно надевать при в ходе в салон общественного транспорта и не снимать их до конца поездки. Добавим, если нарушителей выявят в метро, то их даже не пускают к эскалаторам. Таких пассажиров «заворачивают» еще перед турникетами.