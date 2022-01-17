В Самаре под окнами пятиэтажки на улице Промышленности нашли молодого парня с серьезными травмами

Парень вышел в подъезд покурить. Фото: 2ГИС

Вечером, 17 января 2022 года, на улице Промышленности, 291 произошло ЧП. Под окнами пятиэтажки был найден 28-летний парень, который живет в этом доме.

- Предположительно, молодой человек упал с высоты. По словам матери пострадавшего, перед этим мужчина вышел в подъезд на перекур, - рассказал «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Молодой человек выжил, но получил серьезные травмы Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.