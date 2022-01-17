Самарский блогер показал заваленную снегом пешеходную улицу Ленинградскую

Самарцы наблюдают такую картину не первый год Фото: принтскрин видео.

Самарский видеоблогер Евгений Щекин прогулялся по пешеходной улице Ленинградской и заснял огромные кучи снега. Горы образовались прямо посередине пешеходной зоны.

В комментариях под видео местные жители высказали свое негодование. Самарцы считают, что неубранный снег в центре города портит общий вид.

- Живу рядом и здесь так каждый год. Сгребут в одну кучу, а убирать, кто будет? – пишет самарчанка Ирина Н.

Напомним, в Самарской области снегопад на прошлой неделе побил сразу несколько рекордов за последние десятилетия. 15 января в регионе сразу на шест метеостанциях зафиксировали абсолютный суточный максимум количества осадков.