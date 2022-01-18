В Самаре в бане на 9-ой просеке заживо сгорела 30-летняя женщина

В пожаре погибла женщина и пострадал мужчина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 18 января 2022 года в Самаре на 9-ой просеке произошел крупный пожар в частном секторе. Как сообщил «КП-Самара» собственный источник, горела баня площадью 200 кв. м. В пожаре заживо сгорела 30-летняя женщина.

- По предварительным данным, компания самарцев снимала загородный дом. Двое мужчин были в доме, а женщину обнаружили мертвой в бане, - рассказали «КП-Самара» источники, знакомые с ситуацией.

В результате пожара погибла женщина 1991 года рождения, а 43-летний мужчина получил ожоги лица и рук. Пострадавший отказался от госпитализации.

Пожар удалось потушить около половины пятого утра. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и оценивается ущерб.