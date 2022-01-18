В Самаре две маленькие девочки отравились жидкостью для снятия лака

Медики оказали детям помощь Фото: из личного архива

Вчера вечером, 17 явнаря, в больницу Пирогова с признаками отравления поступили сразу два ребенка с признаками отравления. К счастью, врачи смогли оказать им помощь.

- Примерно в 17:00 в медучреждение обратились родители четырехлетней девочки. Она отравилась, выпив жидкость для снятия лака. В 19:30 в больницу привезли девочку, которой в июне исполнится 2 годика. Обстоятельства - аналогичные, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Обе пострадавших уже отпущены домой. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. По факту произошедшего правоохранители собрали проверочный материал.