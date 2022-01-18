В Тольятти автомобилистка на BMW отправила в больницу пешехода-нарушителя

Пешеход нарушил ПДД и попал под колеса иномарки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 17 января 2022 года, на обводной дороге Тольятти — Подстепки произошло ДТП с участием пешехода. Там примерно в 16:30 под колеса BMW X4 угодил 33-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, за рулем иномарки находилась 43-летняя женщина. Стаж ее вождения составляет 24 года. Автомобилистка двигалась со стороны Приморского бульвара в направлении улицы Советской, когда на дорогу неожиданно выскочил пешеход. Мужчина решил пересечь проезжую часть в неположенном месте. Избежать столкновения не удалось.

Пострадавшего с различными травмами увезли в больницу. Медики оказали ему необходимую помощь и оставили лечиться в стационаре.

Сейчас полицейские продолжают разбираться в деталях ДТП. Проводится проверка.