В Самарской области 11 и 12 июня 2022 года состоится фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ»

Имя главного победителя конкурса будет объявлено со сцены «САМ.ФЕСТа» в финальный фестивальный день — 12 июня

В Самарской области 11 и 12 июня 2022 года пройдет фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ». Фестиваль для тех, кто сам пишет и исполняет свои песни, может стать трамплином в мир шоу-бизнеса. Победители конкурса получат возможность записать и выпустить свой альбом, а также выступить на одной сцене со знаменитостями.

Главный приз — полноценный пакет поддержки для начинающих музыкантов от команды наставников: продюсеров, звукорежиссеров, хореографов, специалистов по продвижению, а также специальных гостей фестиваля. Кроме того, организаторы полностью берут на себя вопросы проезда и проживания в Самаре на время проведения самого фестиваля.

Финалисты конкурса авторской песни смогут принять участие в мастер-классах от хедлайнеров «САМ.ФЕСТ»: Вячеслава Бутусова, Slava Marlow, Manizha, Олега Митяева, Сергея Бобунца, групп «Мельница», Billy's Band и VLNY.

Наставники будут сопровождать финалистов конкурса на всех его этапах. В финале четверо претендентов на победу ждет плотная работа над собственным материалом, наставники будут давать консультации. Лучшие композиции будут изданы на фестивальном сборнике, а победитель запишет свой собственный мини-альбом при участии саунд-продюсера Андрея Самсонова.

Чтобы подать заявку на участие, необходимо:

1. Записать видео длительностью до 1 минуты, где участник исполняет собственную авторскую песню.

2. Выложить видео в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram или Tik Tok) с хэштегом #САМКонкурс. Видеозапись нельзя удалять до конца конкурса.

3. В описании к посту нужно написать: «Участвую в конкурсе фестиваля «САМ.ФЕСТ», хочу выступить 11-12 июня на одной сцене с ***». Вместо звездочек - имя одного из специальных гостей фестиваля: Вячеслав Бутусов, Slava Marlow, Manizha, Олег Митяев, Сергей Бобунец, группы «Мельница», Billy's Band и VLNY.

Заявки на конкурс принимаются с 17 января по 3 апреля 2022 года.