Самарцы предложили продлить маршрут трамвая № 24 до Постникова оврага

Трамвай № 24 ходит от Костромского переулка до завода Тарасова Фото: Яндекс.Карты

Жители Самары предложили продлить маршрут трамвая № 24. Сейчас он курсирует от Костромского переулка до завода имени Тарасова. Горожане попросили увеличить трассу его следования в сторону центра областной столицы. Причина — увеличение интервалов движения на других маршрутах.

— Вторую неделю трамвай № 22 ходит с интервалом в 30-35 минут. Как ездить? Это единственный трамвай, который из центра города едет в 15-й микрорайон. Может уже стоит продлить 24-й маршрут хотя бы до Постникова оврага? Оттуда добраться до центра города значительно больше, — написали в твиттере горожане.

Ситуацию прокомментировали в МП «ТТУ». По словам представителей предприятия, скорее всего, продлить трассу следования трамвая № 24 не получится. Увеличение маршрута может привести к росту интервалов движения и к жалобам пассажиров, которые работают на заводах «Прогресс» и «Авиакор». В муниципальном предприятии предложили самарцам ездить на трамвае № 24 до завода Тарасова, а там пересаживаться на 20-й маршрут. Правда, они не учли, что в часы пик он нередко доезжает до этой остановки забитым.

Горожан такой выход из ситуации не устроил. Они потребовали отрегулировать интервал движения трамвая № 22. Пока чиновники этот вопрос оставили без ответа.