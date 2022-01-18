Запах хлорки и безопасность: в самарских подъездах проводят санитарные обработки

Сотрудники обрабатывают все тактильные поверхности. Фото: городская администрация

В Самаре комплексно проходят мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом. В подъездах региона обслуживающие компании проводят санитарные обработки.

По сообщению городской администрации, в Поволжье продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией. Управляющие компании отслеживают своевременную обработку подъездов. Сотрудники обслуживающих компаний обрабатывают все тактильные поверхности: поручни, перила, дверные ручки, ящики кнопки лифта и домофоны. По проверке Роспотребнадзора, средства не токсичны для животных и людей.

Житель дома на улице Ново-Вокзальной отмечает, что на первом этаже в подъезде и в лифте стоит яркий запах хлорки, от чего ему сразу становится понятно, что уборку действительно осуществили.