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Общество18 января 2022 10:38

Запах хлорки и безопасность: в самарских подъездах проводят санитарные обработки

В Самаре проводят дезинфекцию в подъездах
Алена ПРОВКИНА
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Сотрудники обрабатывают все тактильные поверхности. Фото: городская администрация

Сотрудники обрабатывают все тактильные поверхности. Фото: городская администрация

В Самаре комплексно проходят мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом. В подъездах региона обслуживающие компании проводят санитарные обработки.

По сообщению городской администрации, в Поволжье продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией. Управляющие компании отслеживают своевременную обработку подъездов. Сотрудники обслуживающих компаний обрабатывают все тактильные поверхности: поручни, перила, дверные ручки, ящики кнопки лифта и домофоны. По проверке Роспотребнадзора, средства не токсичны для животных и людей.

Житель дома на улице Ново-Вокзальной отмечает, что на первом этаже в подъезде и в лифте стоит яркий запах хлорки, от чего ему сразу становится понятно, что уборку действительно осуществили.