В Тольятти бойцы спецподразделения «Гром» поймали 20-летнего закладчика наркотиков

Парень собирался распространять героин. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти полицейские совместно с бойцами спецподразделения «Гром» УНК ГУ МВД России по Самарской области задержали 20-летнего жителя одной из соседних республик, которого подозревают в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

В ходе задержания у молодого человека было изъято 60 свертков с порошкообразным веществом. Изъятое передали на экспертизу, которая показала, что это героин общей массой 127 граммов.

Задержанный не стал отрицать свою вину и рассказал, что собирался распространять наркотики по территории Самарской области посредством тайников-закладок. В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. На время следсвтия он находится под стражей.