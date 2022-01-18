Самарцы смогут получить консультации по COVID-19 по телефону

Контактный центр начал свою работу в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре жители смогут обратиться в круглосуточную службу консультации по COVID-19. Контакт-центр работает по телефону.

По сообщению министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, такая служба сможет снизить нагрузку на регистратуру местных поликлиник. Сократится не только ожидание звонка, но и повысится предоставление медицинской помощи. Сейчас на территории региона работаю контакт-центры на базе медорганизации. Самарцы смогут получать консультации и вызвать врача на дом.

Звонки пока принимают 30 операторов, но планируют увеличить штат до 60 сотрудников. В Самару направили дополнительное финансирование для улучшения работы контактного центра. Жители могут обратиться в единый колл-центр по номеру 122.