В Самарской области пьяная автомобилистка избила полицейского при попытке эвакуировать машину

Женщине грозит до 5 лет колонии за нападение на сотрудника ГИБДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом 44-летняя женщина поселка Иркизского. Женщину обвиняют в нападении на сотрудника ОГИБДД Большечерниговского района. Немалую роль в этом сыграл выпитый ею алкоголь.

Все случилось в июле 2021 года. Женщина выпила и решила покататься. Однако вскоре ее пьяный заезд остановил инспектор ГИБДД. Полицейский начал составлять на нее протокол, а также предупредил, что машину ждет эвакуация на спецстоянку. Автомобилистку такое положение дел не устроило. Она стала вести себя агрессивно и, недолго думая, ударила правоохранителя кулаком по лицу.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Недавно прокурор Большечерниговского района утвердил по нему обвинительное заключение. В ближайшее время автомобилистка окажется на скамье подсудимых. Ей может грозить до 5 лет лишения свободы.