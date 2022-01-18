В Самарской области в 2022-2023 годах капитально отремонтируют 2401 дом

В МКД приведут в порядок общедомовое имущество Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стали известны планы по капитальному ремонту домов в Самарской области на 2022-2023 годы. В предстоящую двухлетку в регионе собираются привести в порядок 2401 МКД. На эти цели направят 6 млрд 40 млн рублей. Об этом стало известно во вторник, 18 января 2022 года, на заседании комитета по ЖКХ.

— В настоящее время согласованы предложения по 1864 дому. Заключены договоры в отношении 619 МКД на сумму 2 млрд 944 млн рублей, — сообщили представители регионального фонда капремонта.

Также в Самарской области в 2022 году планируют заменить 112 лифтов в 26 домах. Это немного меньше, чем в прошлом году. В 2021-м новое оборудование появилось в 65 МКД. В общей сложности там установили 175 кабин.