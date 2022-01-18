В Самарской области 20-летний парень совратил восьмиклассницу

Сейчас разбирательства продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители возбудили уголовное дело на 20-летнего жителя села Дубровка Хворостянского района. Его подозревают в совращении 14-летней восьмиклассницы из Хворостянки.

— Возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ. Установлено, что 26 ноября у себя дома парень вступил с несовершеннолетней в добровольный половой акт, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Девочка и подозреваемый были знакомы. В поле зрениях стражей порядка они ранее не попадали. Сейчас расследование продолжается. Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.