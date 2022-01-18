В СамГТУ пройдет выставка «Самарский модерн»

На базе политеха пройдет выставка "Самарский модерн". Фото: афиша СамГТУ

В Самарском университете СамГТУ организуют выставку «Самарский модерн», в честь 150-летнего юбилея купца Константина Головкина.

По полученным данным, участниками конкурса стали более 100 школьников и студентов. В музее представят лучшие творческие работы в номинациях: «Модерн в архитектуре Самары», «Дача Головкина», «Персона Константина Головкина в искусстве».

Выставка начнет свою работу 20 января и продлится по 6 февраля 2022 года по адресу: улица Куйбышева, 92. Также состоится визуальная презентация «Человек-Город».