Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 14:29

В СамГТУ пройдет выставка «Самарский модерн»

Ее посвятили 150-летнему юбилею Константина Головкина
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На базе политеха пройдет выставка "Самарский модерн". Фото: афиша СамГТУ

На базе политеха пройдет выставка "Самарский модерн". Фото: афиша СамГТУ

В Самарском университете СамГТУ организуют выставку «Самарский модерн», в честь 150-летнего юбилея купца Константина Головкина.

По полученным данным, участниками конкурса стали более 100 школьников и студентов. В музее представят лучшие творческие работы в номинациях: «Модерн в архитектуре Самары», «Дача Головкина», «Персона Константина Головкина в искусстве».

Выставка начнет свою работу 20 января и продлится по 6 февраля 2022 года по адресу: улица Куйбышева, 92. Также состоится визуальная презентация «Человек-Город».