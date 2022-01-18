В Самаре увеличился поток пассажиров аэропорта «Курумоч»

В Самаре увеличился пассажиропоток аэропорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пассажиропоток аэропорта увеличился и пересек отметку в 3 миллиона человек, об этом сообщили представитель организации.

По полученным данным, за последний год 3 миллиона 7 тысяч человек воспользовались самарским аэропортом. Такие цифры в последний раз отслеживались в доковидном 2019 году, но международными перевозками воспользовались 606 тысяч человек. Это на 23% меньше, чем в годы до пандемии.

Чаще всего самарские туристы посещали: столицу, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анапу, Ростов-на-Дону. Внутренние перелеты в стране выросли на 8%, а в аэропортах Москвы он снизился на 13%.