В Самаре ограничили скорость движения на улице Демократической

Ограничение снимут после ремонтных работ. Фото: правительство Самарской области

Самарские автоинспекторы предупредили водителей об ограничении скорости на участке от улицы Ташкентской до Волжского шоссе.

По полученному сообщению от правительства Самарской области, известно, что автолюбителям нельзя превышать скорость на улице Демократической выше 50 км/в. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности на дороге. Ее приняли из-за образования колеи.

Ограничение снимут после окончания работ по устранению дефекта. Превышение скорости повлечет за собой административное наказание в виде штрафа.