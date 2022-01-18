Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 января 2022 15:24

В Самаре ограничили скорость движения на улице Демократической

Превышать скорость нельзя от Ташкентской до Волжского шоссе
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ограничение снимут после ремонтных работ. Фото: правительство Самарской области

Ограничение снимут после ремонтных работ. Фото: правительство Самарской области

Самарские автоинспекторы предупредили водителей об ограничении скорости на участке от улицы Ташкентской до Волжского шоссе.

По полученному сообщению от правительства Самарской области, известно, что автолюбителям нельзя превышать скорость на улице Демократической выше 50 км/в. Это временная мера, направленная на обеспечение безопасности на дороге. Ее приняли из-за образования колеи.

Ограничение снимут после окончания работ по устранению дефекта. Превышение скорости повлечет за собой административное наказание в виде штрафа.