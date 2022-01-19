В Самаре прием заявлений на зачисление детей в первый класс начнется 1 апреля 2022 года

Подать заявление можно лично или в онлайн-сервисах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент образования Самары назначил дату приема заявлений от родителей первоклассников, которые в 2022 году идут в школу. Заявления будут приниматься уже с апреля этого года.

- Регистрация заявлений на прием в первые классы начнется с 1 апреля 2022 года, - сообщили в департаменте образования.

Напомним, в Самарской области прием заявлений в первые классы традиционно начинается в апреле. В Самаре заявления обычно начинают принимать уже с утра, а в муниципальных районах ближе к обеду. Приемная компания длится три месяца.