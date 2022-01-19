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Общество19 января 2022 6:29

В Самаре прием заявлений на зачисление детей в первый класс начнется 1 апреля 2022 года

В департаменте образования Самары рассказали о сроках подачи заявлений для родителей первоклассников
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Подать заявление можно лично или в онлайн-сервисах

Подать заявление можно лично или в онлайн-сервисах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент образования Самары назначил дату приема заявлений от родителей первоклассников, которые в 2022 году идут в школу. Заявления будут приниматься уже с апреля этого года.

- Регистрация заявлений на прием в первые классы начнется с 1 апреля 2022 года, - сообщили в департаменте образования.

Напомним, в Самарской области прием заявлений в первые классы традиционно начинается в апреле. В Самаре заявления обычно начинают принимать уже с утра, а в муниципальных районах ближе к обеду. Приемная компания длится три месяца.