В Самаре нашли самовольные постройки в Студеном овраге

Решение о демонтаже самовольных построек на берегу Волги вынес суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре завершился суд между департаментом градостроительства и ИП Александром Катиным. Спор между сторонами разгорелся из-за участка на первой линии Студеного оврага в Кировском районе. Чиновники требовали с предпринимателя деньги за просрочку арендной платы. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда Самарской области.

Из материалов дела следует, что в мае 2007 года министерство строительства региона заключило с Александром Катиным договор аренды участка площадью более 15 тысяч кв. м. Впоследствии он неоднократно продлялся.

В 2013 году предпринимателю выдали разрешение на возведение на данной площадке домов отдыха. Однако в 2016 году Ленинский районный суд признал постановление городской администрации незаконным. Александру Катину запретили проводить строительные работы с применением спецтехники на первой линии Студеного оврага. Причина — возможное обрушение склона реки Волги.

Кроме того, выяснилось, что на земельном участке находятся четыре объекта недвижимости, которые были построены незаконно. Осенью 2018 года Самарский областной суд признал их самовольными и обязал ИП снести их за свой счет. Однако тот до сих пор этого не сделал.

По данным депстроя, Александр Катин задолжал им 116 477 рублей: просрочка арендной платы в 30 332 рубля в период с 1 по 31 декабря 2019 года и пени в 86 145 рублей. Чиновники потребовали взыскать эту сумму с предпринимателя. Арбитраж удовлетворил иск, но частично. В итоге арендатора обязали заплатить только неустойку в 5 816 рублей.