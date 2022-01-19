В Жигулевске заместителя мэра города подозревают в посредничестве во взяточничестве

Чиновник задержан, ведется следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники следственного комитета совместно с 6 отделом УЭБиПК ГУ МВД по Самарской области провели обыски в кабинете заместителя главы городского округа Жигулевска. В настоящее время чиновник задержан по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с мая по август 2021 года заместитель мэра получил от представителя ООО 23 миллиона из 30 обещанных в качестве взятки за совершение заведомо незаконных действий.

- Предприниматель обратился к заместителю главы городского округа Жигулевск с целью снижения недоимки по налогам и сборам, установленной в отношении организации актом налоговой проверки, - рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Сейчас заместитель мэра Жигулевска задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по местам его проживания и работы, изъята вся необходимая документация. Расследование уголовного дела продолжается с оперативным сопровождением сотрудников ГУ МВД по Самарской области, а также сотрудников СОБР Росгвардии Самарской области.