В Самарской области хотят построить новый мост через реку Самару

Стоимость работ по строительству моста оценили в 1 млрд рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют построить новый мост. Его могут протянуть через реку Самару в районе поселка Спиридоновка. Об этом говорится в официальном сообществе нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Мост через реку Самару в районе Спиридоновки есть, но он находится в аварийном состоянии. Его конструкции сильно изношены. По данным властей, отремонтировать сооружение невозможно, необходимо построить новый мостовой переход.

Проектная документация уже разработана. Планируется, что общая протяженность моста составит 401,9 погонных метров. Согласно проектно-сметной документации 2017 года, стоимость объекта составит около 1 млрд рублей. Это большие деньги для региона, поэтому строительство смогут начать только при условии выделения средств из федеральной казны.