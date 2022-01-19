Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 8:39

Дмитрий Азаров озвучил самарским депутатам их главную задачу

Губернатор провел расширенное заседание регионального совета представителей депутатских объединений «Единой России»
Геннадий ВЕТРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Представители "Единой России" обсудили важные задачи

Представители "Единой России" обсудили важные задачи

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров провел расширенное заседание среди представителей депутатских объединений партии. Главная задача, которую он поставил перед коллегами — это прислушаться к каждому.

В первую очередь речь идет о народной программе партии, которую писали сами жители губернии. В Самарской области 205 тысяч человек внесли 340 тысяч предложений. Первые итоги их реализации уже подводит региональный совет думских фракций.

Азаров призвал партийцев на встречах с земляками обязательно доносить информацию о проектах, которые уже реализованы и о тех, что будут сделаны в ближайшее время.

— Мы сформировали программу развития, дополнили и долгосрочную стратегию развития, и социально-экономического развития нашего региона. Крайне важно то, что мы ответственны за каждое взятое на себя обязательство. Это- авторитет партии, но это и авторитет каждого из вас, — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что реализовывать как масштабные, так и локальные задачи помогают и нацпроекты, инициированные президентом России.

Для самарских единороссов 2022 год — особенный. 22 февраля реготделение партии отмечает 20 лет со дня основания. Поэтому акцент на работу, а главное на достижение результатов, будет сделан значительный на каждом муниципальном уровне.