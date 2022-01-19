Дмитрий Азаров озвучил самарским депутатам их главную задачу

Представители "Единой России" обсудили важные задачи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров провел расширенное заседание среди представителей депутатских объединений партии. Главная задача, которую он поставил перед коллегами — это прислушаться к каждому.

В первую очередь речь идет о народной программе партии, которую писали сами жители губернии. В Самарской области 205 тысяч человек внесли 340 тысяч предложений. Первые итоги их реализации уже подводит региональный совет думских фракций.

Азаров призвал партийцев на встречах с земляками обязательно доносить информацию о проектах, которые уже реализованы и о тех, что будут сделаны в ближайшее время.

— Мы сформировали программу развития, дополнили и долгосрочную стратегию развития, и социально-экономического развития нашего региона. Крайне важно то, что мы ответственны за каждое взятое на себя обязательство. Это- авторитет партии, но это и авторитет каждого из вас, — отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что реализовывать как масштабные, так и локальные задачи помогают и нацпроекты, инициированные президентом России.

Для самарских единороссов 2022 год — особенный. 22 февраля реготделение партии отмечает 20 лет со дня основания. Поэтому акцент на работу, а главное на достижение результатов, будет сделан значительный на каждом муниципальном уровне.