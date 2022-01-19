В Самаре «Большой брат» помог поймать похитителей трех крышек колодцев

Кража крышек колодцев может привести к трагедии / Фото: РКС-Самара

В Самаре похитителей крышек люков колодцев вычислили с помощью «Большого брата». Воришки в момент кражи «кругляшей» попали на запись видеокамеры.

— В конце 2021 года на улице Краснодонской в Промышленном районе Самары неизвестные похитили сразу три крышки с канализационных колодцев. Сумма ущерба составила 23,5 тысячи рублей, — сообщили в «РКС-Самара».

Судя по камерам, преступников было двое. Украденные крышки они погрузили в иномарку и отвезли в пункт приема металлолома. Там «кругляши» приняли без вопросов. Вскоре правоохранителям удалось установить личности злоумышленников и задержать их. Как оказалось, один из них имеет несколько судимостей за кражи.

Подозреваемые признали свою вину. Скоро они предстанут перед судом. Что касается пункта приема металлолома, то он тоже попал под проверку.

Ресурсники отмечают, что кража крышек может привести к печальным последствиям. Открытый колодец несет угрозу для жизни и здоровья горожан. В него могут упасть дети или пенсионеры.