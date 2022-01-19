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Происшествия19 января 2022 10:45

В Самарской области трактор после ДТП с грузовиком отбросило на пешехода и «Газель»

Пострадавшего госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП

Полицейские проводят проверку по факту ДТП

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 18 января 2022 года на трассе «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал» в Алексеевском районе произошло серьезное ДТП. Там в столкновении двух большегрузов пострадал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 26-летний водитель КамАЗа. Молодой человек, двигаясь со стороны Бузулука в направлении Самары, решил объехать стоящий трактор. Однако маневр не удался. Автомобилист наехал на спецтехнику. После удара трактор отбросило на 26-летнего пешехода и стоящую «Газель».

Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. Правоохранители продолжают устанавливать детали ДТП. Проводится проверка.