В Самарской области трактор после ДТП с грузовиком отбросило на пешехода и «Газель»

Полицейские проводят проверку по факту ДТП Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 18 января 2022 года на трассе «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал» в Алексеевском районе произошло серьезное ДТП. Там в столкновении двух большегрузов пострадал пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 26-летний водитель КамАЗа. Молодой человек, двигаясь со стороны Бузулука в направлении Самары, решил объехать стоящий трактор. Однако маневр не удался. Автомобилист наехал на спецтехнику. После удара трактор отбросило на 26-летнего пешехода и стоящую «Газель».

Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. Правоохранители продолжают устанавливать детали ДТП. Проводится проверка.