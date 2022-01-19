Снег с улиц Самары в январе 2022 года отвозят на частные полигоны

На полигонах Самары уже скопилось немало снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снег с улиц Самары в январе 2021 года отвозят на частные полигоны. Об этом рассказали в мэрии города.

Всего в городе сейчас используется четыре площадки для временного складирования и утилизации снежных масс. Четыре из них муниципальные, находящиеся у города в бессрочном пользовании. Площадь полигона на улице Лунной составляет 17,1 тысяч кв.метров, емкость - 136 тысяч тонн. Еще один полигон находится на ул.Прожекторной в Советском районе, его площадь - 19,4 тысяч квадратных метров, вместимость - 150 тысяч тонн. Снег из Кировского района попадается на золоотвал Безымянской ТЭЦ площадь этой площадки - 21,7 тыс.кв.м, она рассчитана на 170 тысяч тонн). Самый крупный из муниципальных снежных полигонов Самары находится в Козелках на территории асфальтобетонного завода – его площадь составляет 57,6 тысяч кв.метров, а вместимость достигает 460 тысяч тонн.

В общей сложности четыре муниципальных полигона могут вместить до 916 тысяч тонн снега. Мэрия заключила контракт на их содержание – в этом сезоне полигоны обойдутся городской казне в сумму около ста миллионов рублей.

Но кроме этих площадок городской снег свозят на три частных полигона - на ул.Вологодской, в поселке Шмидта и на территории завода Тарасова, их общая вместимость около 400 тысяч тонн.

- Использование этих полигонов позволяет сократить расстояние вывоза, машинам нет необходимости везти снег далеко, соответственно, количество рейсов и качечство очистки улиц повышается, - рассказал и.о. директора МБУ «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов.

С начала сезона на все семь площадок вывезено уже более 100 тысяч тонн снега, а в среднем за сезон в Самаре вывозится около 650 тысяч тонн снежных масс.