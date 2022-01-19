В Самаре пройдет этап конкурса «Краса студенчества России»

Конкурс пройдет в три этапа. Фото: Российский союз молодежи

В Самаре пройдет очный этап конкурса «Краса студенчества России». В регионе определят самую красивую и талантливую девушку страны.

По сообщению правительства Самарской области, участницами конкурса могут стать девушки-студентки ВУЗов и профессиональный учебных заведений в возрасте от 16 до 35 лет. Мероприятие проведут в рамках празднования 30-летия студвесны.

Зарегистрироваться желающие могут через систему «Клуб Российского Союза Молодежи». Для заочного этапа необходимо подать заявку на сайте. Сам конкурс пройдет в три этапа: первый – заявочная кампания с 16 по 31 января 2022 года; второй – заочный этап с 16 января по 14 февраля; третий – очный этап с 1 по 7 марта. После завершения полуфинала огласят список 12 финалисток, которые будут бороться за титул в финале 6 марта 2022 года.