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Общество19 января 2022 16:39

Корниленко опроверг слухи о переходе самарских футболистов в «Локомотив»

Информация о трансфере игроков не соответствует действительности
Алена ПРОВКИНА
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Переход игроков - это слухи

Переход игроков - это слухи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спортивный директор самарского клуба «Крылья Советов» опроверг слухи о переходе трех игроков в состав «Локомотива».

- Информация о переходе Пиняева, Сарвели и Горшкова зимой – это слухи, - прокомментировал директор клуба Сергей Корниленко "РИА-новости".

До этого в СМИ появилась информация о переходе трех игроков в «Локомотив». Журналисты многих изданий писали о неведении директора клуба. Главный тренер клуба Игорь Осинькин также надеялся на дезинформацию источников. Отметим, что после 18 туров самарская команда идет на 8 месте в турнирной таблице чемпионата России.