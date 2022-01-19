Корниленко опроверг слухи о переходе самарских футболистов в «Локомотив»

Переход игроков - это слухи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спортивный директор самарского клуба «Крылья Советов» опроверг слухи о переходе трех игроков в состав «Локомотива».

- Информация о переходе Пиняева, Сарвели и Горшкова зимой – это слухи, - прокомментировал директор клуба Сергей Корниленко "РИА-новости".

До этого в СМИ появилась информация о переходе трех игроков в «Локомотив». Журналисты многих изданий писали о неведении директора клуба. Главный тренер клуба Игорь Осинькин также надеялся на дезинформацию источников. Отметим, что после 18 туров самарская команда идет на 8 месте в турнирной таблице чемпионата России.