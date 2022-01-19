В Тольятти появится новый двухэтажный поезд

Пассажиры смогут комфортнее добираться до столицы. Фото: городская администрация

В городе Тольятти Самарской области пассажиры смогут купить билеты на двухэтажный поезд по маршруту «Тольятти-Москва».

По сообщению городской администрации, двухэтажные вагоны гораздо удобнее и комфортнее. Также отмечают технологичность и вместимость: на каждом этаже расположили по 8 купе. Для пассажиров создали систему поддержания микроклимата, экологические туалеты, Wi-Fi, беспроводные зарядки и систему кондиционеров. Для людей с ограниченными возможностями оборудовали все удобства для комфортного путешествия и создали специальная зона с увеличенными проходами и уборной.

Инна Гаврилова, замначальника пассажирской компании по экономики и финансам «РЖД», отметила, что цены в таком поезде ниже стоимости плацкартных вагонов – 1 800 рублей. Цена может меняться в зависимости от выбранной для путешествия даты.