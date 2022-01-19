Компенсацию убытков потребовали с топ-менеджеров обанкротившегося "Газбанка"

История с банкротством "Газбанка" продолжается

Агентство по страхованию вкладов намерено взыскать убытки с топ-менеджеров обанкротившегося "Газбанка" в Самаре. Сейчас в арбитражном суде рассматривается обращение организации. Предполагаемых ответчиков несколько. От них поступили встречные требования о выделении дел в отдельное производство. Так, отдельно будет рассматриваться требование о взыскании 496 млн рублей убытка с В.А. Семина. Эти убытки возникли в 2016 году, когда банк заключил несколько соглашений об отступных с ООО СВГК и ПАО Самараэнерго". Это были соглашения о прекращении кредитных обязательство по некоторым договорам.

Также отдельным делом рассмотрят взыскание убытков с Максима Сойфера, Анатолия Афанасьева, Евгения Бобровского, Александра Гриднева и Юрия Макушева. С них должны взыскать те же 496 млн рублей. Убытки взыщут со всех фигурантов солидарно.

АСВ пожаловалось на постановление о выделении дел в отдельные производства, в апелляционный суд. Но жалобу истцу вернули.

Дальнейшее рассмотрение дела назначено на 24 и 31 января 2022 года.

Проверки Центробанка начались в Газбанке в 2017 году, в 2018 году появилось сообщение об отзыве лицензии у финансового учреждения. Как объяснили эксперты, банк скрывал свое истинное финансовое положение и проводил рискованные операции. В дальнейшем Банк России направил заявление в МВД по факту хищения средств под видом выдачи кредитов.

Возмещения убытков с топ-менеджеров АСВ требует уже не первый раз. Так в апреле 2021 года АСВ обратилось в абитраж с заявлением на возмещение 770,3 млн рублей с М.Ю. Липовецкого, А.А.Маслова, В.А.Семина, Л.В.Власовой, В.В. Левина. Оказалось, что в ходе следствия выяснилась неприятная информация: эти лица представляли физическим лицам заедомо невозвратне кредиты, тем самым и причинили банку убытки.

Также известно, что Липовецкий и Семин проходят обвиняемыми по делу о злоупотреблении и мошенничестве. Бывшего главу "Газбанка" Артема Маслова также судят в Самаре - его также обвиняют в махинациях с кредитами. Банкир признал свою вину. В ноябре 2020 года еще одного крупного менеджера банка Липовицкого приговорили к 1,5 годам условно лишения свободы за превышение полномочий.

Всего обанкротившийся "Газбанк" задолжал кредиторам более 20 млрд рублей.