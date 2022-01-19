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Происшествия19 января 2022 17:58

Тольяттинского киллера осудили за попытку убийства другого преступника

Криминальная банда хотела доказать свое влияние
Алена ПРОВКИНА
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Подсудимому грозит лишение свободы

Подсудимому грозит лишение свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области осудили киллера, работающего в преступной группировке, за покушение на убийство.

По сообщению прокуратуры Самарской области, в Автограде организованная преступная банда хотела доказать свое влияние и избавиться от «конкурентов». В марте 2017 года около дома на улице Свердлова в Тольятти участник одной из банд выстрелил в члена другого преступного объединения. «Коллеги» преступника несколько раз стреляли в потерпевшего и скрылись с места, надеясь, что мужчина умер.

Благодаря своевременной медицинской помощи, потерпевшему удалось выжить. Преступление связывают с переделом сфер криминальных сообществ. Лидер группировки сейчас находится в бегах. Одного из киллеров удалось поймать. Он не признает свою вину и связь с другими членами банды.

Суд, после собранных доказательств, признал вину подсудимого и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев.