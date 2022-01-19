В Самарской области мужчина незаконно подстрелил лося и увез тело в лес, чтобы разделать

У мужчины не было специального разрешения на охоту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Хворостянка Самарской области мужчина подстрелил лося и увез его к лесу, чтобы разделать. Ущерб, причинённый департаменту охоты и рыболовства Самарской области, составил 80 тысяч рублей.

По сообщению прокуратуры Самарской области, установлено, что в ноябре 2020 житель села Хворостянка без специального разрешения решил поохотиться в районе села Михайло-Лебяжье Хворостянского района. Мужчина ехал на автомобиле «Chevrolet Niva» и выстрелил в лося из охотничьего ружья. После смерти животного браконьер доставил тело на своем автомобиле к лесополосе для его первичной обработки.

Вину подсудимый не признает. Мировой судья Приволжского района мужчину приговорили к одному году исправительных работ с удержание 10% зарплаты.